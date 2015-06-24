СБУ задержала исполняющего обязанности начальника ГАИ Волновахи по подозрению в сотрудничестве с "ДНР"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

"Правоохранитель", используя доступ к служебным данным, передавал сотруднику "разведывательного управления республиканской гвардии ДНР" по прозвищу "Зомби" информацию о вооружении, местах дислокации техники и расположении командных пунктов АТО сил", - сообщили в пресс-службе.

Также по данным СБУ, в начале мая он координировал пути отхода вражеской диверсионно-разведывательной группы после совершения ею террористического акта в районе Волновахи.

"Зафиксирован случай предупреждения оборотнем представителей "ДНР" о намерениях подразделений ВС Украины провести разведку на линии разграничения", - добавили в пресс-службе.

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Проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.