Боевики активизировали диверсионную деятельность, в сторону Донецка переброшено более 20 танков - Тымчук

Российско-террористические войска на Донбассе активизировали диверсионно-террористическую деятельность в оперативно-тактическом тылу украинских войск.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«На отдельных участках и направлениях боевики ведут массированную разведку техническими средствами – при помощи БПЛА, аппаратуры РТР, оптико-электронными средствами», - пишет он.

Тымчук также сообщает, что зафиксирована переброска на Донецк через Шахтёрск и Зугрэс бронегруппы боевиков - 22 танка (в основном Т-72), а также 4 БМП-2, 4 БТР-80 и 1 МТ-ЛБ.

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«Между Червоной Поляной и Антрацитом зафиксировано подразделение 152-мм САУ 2С3 «Акация» на марше (5 единиц) в сопровождении 2 МТ-ЛБ, 2 БТР-80 и 2 «Уралов». Через Шахтёрск – Горное зафиксировано перемещение 11 танков Т-72 и 4 БМП-2. Подразделение укомплектовано российскими военнослужащими, но под флагом «Новороссии», - соообщает он.

Также, по данным «ИС», через Перевальск на Алчевск и далее на северное направление переброшена батарея РСЗО боевиков (6 установок РСЗО БМ-21 «Град»). В колонне также зафиксированы 2 МТ-ЛБ, 2 БМП-1, 1 БТР-80.

Кроме того, через Александровск и Юбилейный в сторону Светлодарского плацдарма переброшено 24 танка террористов, а в районе Фрунзе зафиксировано перемещение 4-х гаубиц Д-30 на буксире в сторону Славяносербска.

«В Иловайск из России прибыло 4 вагона с боеприпасами. Перевозку осуществляла «РЖД», - пишет Тымчук.