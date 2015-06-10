На Донбассе поймали пограничника-предателя, шпионившего за военными

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что, находясь в Станично-Луганском районе, злоумышленник собирал сведения о местах дислокации, численности и вооружении подразделений, размещении минных полей вблизи государственной границы и выполнял другие задачи террористов. Предатель планировал перейти на службу в незаконные вооруженныеформирования «ЛНР».

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Кроме того, в Донецкой области сотрудники СБУ задержали боевика, жителя города Дзержинска. Установлено, что с мая 2014 по апрель 2015 года он принимал активное участие в террористической деятельности с оружием в руках, в частности, нес службу на блокпостах в Горловке.

В СБУ отмечают, что обоим злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.