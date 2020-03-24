Прощание с Бекешкиной: известного социолога кремировали на Байковом кладбище (видео)

Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества.

Директора Фонда «Демократические инициативы» Ирину Бекешкину кремировали сегодня на Байковом кладбище в Киеве.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В последний путь ее провели родные и коллеги – всего 50 человек. Мероприятие умышленно не делали массовым из-за карантина.

Всех желающих почтить память женщины призывали выражать соболезнования в сети или отправлять живые цветы на адрес кладбища.

Как сообщал УНИАН, известный социолог умерла 21 марта. Коллеги отметили, что Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с ними и проводила опросы, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами.