Милиция Донецкой области открывает "горячую линию" для жителей региона - Аброськин

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"После (сегодняшнего) прямого эфира, когда не все, кто дозвонился, смогли задать вопросы из-за ограниченности времени, принял решение об открытии горячей линии ГУМВД Украины в Донецкой области, номер 0-800-505-102. Звонки со стационарных и мобильных телефонов бесплатные", - отметил он.

Читайте такжеДонецкая милиция "засветила" бывших сотрудников, перешедших на сторону "ДНР"

Аброськин также пообещал 24 июня, с 18.00 до 19.00, первым из руководства областного главка милиции ответить на вопросы жителей области.

"Рассчитываю, что обратная связь будет результативным. Подобное общение войдет в практику, с периодичностью определюсь позже", - отметил он.