Аброськин передал в прокуратуру материалы относительно судей, присягнувших боевикам "ДНР"

Об этом сообщил руководитель управления МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"В "ДНР" правосудие "вершат" бывший старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ и бывшие судьи судебной системы Донецкой области, которые присягнули на службу террористам", - написал он.

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При этом Аброськин отметил, что именно они "решают", кого "казнить", а кого помиловать.

"Мы их уже знаем поименно, о них переданы материалы в прокуратуру Донецкой области по факту участия в незаконных вооруженных формированиях "ДНР", - сообщил руководитель управления МВД в Донецкой области.

Как сообщает "Украинская правда", экс-следователь СК Эдуард Якубовский уже на оккупированных территориях был сначала "генпрокурором", а затем возглавил "суд".

В России он занимался вопросами насилия над детьми, размышлял о целесообразности "химической кастрации". Известно, что Якубовский в 1976 году окончил Донецкую школу № 49.

Кроме того, Аброськин обнародовал списки судей, которые перешли на службу оккупантов. Среди них бывшие судьи Апелляционного суда Донецкой области Ольга Ивановна Барсукова, Лилия Владимировна Резникова, Людмила Зиновьевна Стратейчук и Безрученко Юлия Александровна.

Стратейчук с коллегами в 2013 году уменьшил срок наказания с 7 лет лишения свободы до 2 лет Артему Миргородскому, который насмерть сбил двух людей на остановке в Донецке.

Также судьями стали бывший судья Донецкого окружного админсуда Наталья Владимировна Спасова, экс-судья Буденновского райсуда Валерия Таранова.

Кроме того, на службу к боевикам ушел бывший судья Центрально-городского райсуда Макеевки Дмитрий Александрович Еремин.

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Еремин судил так называемых "макеевских террористов" и признал их виновными. Однако позже дело было отправлено Донецкий апелляционный административный суд на пересмотр. Утром 20 января 2011 года в Макеевке произошли два взрыва на расстоянии 600 м друг от друга: первый - в центре города в районе админздания ГП "Макеевуголь", второй - в районе торгового центра "Голден Плаза". Жертв и пострадавших не было. Злоумышленники оставили записку, в которой требовали 4,2 млн. евро.