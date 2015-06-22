В МВД подтвердили, что обыски в Харькове связаны с расследованием преступлений против евромайдановцев

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

«В Харькове проводится масштабная спецоперация Департамента уголовного розыска МВД совместно с Генпрокуратурой Украины в рамках уголовного производства, открытого по фактам событий, имевших место в январе 2014 года в Киеве. Уголовное производство открыто по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

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По данным МВД, в рамках указанной спецоперации работники милиции провели обыски в более 20 местах. В проведении следственных действий приняли участие бойцы батальона патрульной службы милиции особого назначения «Чернигов», отмечается в сообщении.

Уголовное производство открыто по факту совершения особо тяжких преступлений в отношении участников Евромайдана. В совершении этих преступлений подозреваются члены организованной преступной группировки, участники ОО «Оплот». Они как так называемые «титушки» принимали участие в противоправных акциях, известных как «Антимайдан», подчеркнули в министерстве, напомнив, что лидер ОО «Оплот» Евгений Жилин на данный момент находится в розыске. Также члены ОПГ могут быть причастны к сепаратистской деятельности на востоке Украины, добавили в МВД.

Обыски в Харькове были проведены в том числе и на объектах, принадлежащих представителям местной власти Харьковской области, в частности – в гостинице «Националь».

В проведение процессуальных действий пытались вмешаться двое народных депутатов, подчеркнули в МВД.

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В связи с этим милиция заявляет о недопустимости подобного вмешательства, а также оставляет за собой право реагировать на попытки противоправного воздействия на расследование в рамках законодательства Украины.

Как сообщал УНИАН, утром 22 июня от информированных источников стало известно, что в Харькове по месту фактического проживания мэра города Геннадия Кернеса в гостинице "Националь" на проспекте Ленина проводились следственные действия.

Позже глава МВД Арсен Аваков проинформировал, что в гостинице «Националь» проводятся следственные действия "по уголовным делам, связанным с преступлениями на Майдане".

Также Аваков заявил, что народные депутаты Дмитрий Святаш и Ефим Звягильский вмешиваются в следственные действия в Харькове.

В свою очередь генпрокурор Виктор Шокин сообщил, что обыск в харьковском отеле "Националь" не касается дела мэра города Кернеса, речь идет о бойце «Беркута», подозреваемом в расстрелах на Майдане.

«Никакого отношения к Кернесу это дело не имеет. Там проживает один из "беркутовцев", - отметил Шокин.

Справка УНИАН. Кернеса и двух его охранников (Виталия Блинникова и Евгения Смицкого) подозревают в похищении и избиении евромайдановцев в марте прошлого года.

2 марта Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.