В ГПУ заверили, что обыск в Харькове не касается Кернеса, на самом деле ищут "беркутовца"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге генеральный прокурор Украины Виктор Шокин.

"Обыск проводится в рамках расследования преступлений против Евромайдана, в частности, в отношении "беркутовцев", которые расстреливали людей. Никакого отношения к Кернесу это дело не имеет. Там проживает один из "беркутовцев", - сказал Шокин.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июня, в Харькове по месту фактического проживания Кернеса в гостинице "Националь" на проспекте Ленина проводились следственные действия. Эту информацию подтвердили источники в правоохранительных органах.

Санкцию на проведение следственных действий давал один из судей Киева. К работе были привлечены следователи, бойцы спецподразделения "Сокол" и харьковские милиционеры.

Позже глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в Харькове по месту фактического проживания Кернеса в гостинице "Националь" проводятся следственные действия "по уголовным делам, связанным с преступлениями на Майдане".

Кернеса и двух его охранников (Виталия Блинникова и Евгения Смицкого) подозревают в похищении и избиении евромайдановцев в марте прошлого года.