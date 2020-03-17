В Полтавской ОГА предлагают ввести чрезвычайное положение из-за коронавируса
15:19, 17 марта 2020Общество
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Соответствующее заявление сделал начальник департамента здравоохранения Полтавской облгосадминистрации Виктор Лысак.
Чиновник считает, что чрезвычайное положение снимает все риски / фото УНИАН
Начальник департамента здравоохранения Полтавской облгосадминистрации Виктор Лысак считает, что в Украине с целью нераспространения коронавируса нужно ввести чрезвычайное положение.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лысак заявил сегодня в ходе онлайн-брифинга.
Он отметил, что его отношение к этому однозначное – это надо сделать.
«Это не затратно, это опережает заболевания, это снимает все риски и это скорее надо делать», - считает Лысак.
Как известно, президент Владимир Зеленский вчера заявил, что он готов ввести чрезвычайное положение из-за коронавируса, если это будет необходимо.
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