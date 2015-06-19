В Украине сторонников вступления в НАТО стало меньше на 7% - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 19 по 29 мая 2015 года.

Так, по данным опроса, по сравнению с осенью прошлого года уровень поддержки вступления к НАТО снизился примерно на 7 процентных пунктов (с 44% в сентябре-октябре 2014 до нынешних 37%). При этом доля убежденных противников вступления Украины в НАТО за это время практически не изменилась (в сентябре 2014 против вступления в НАТО выступали 38%, сейчас – 36%, разница в пределах статистической погрешности), зато с 18% до 27% увеличилась доля неопределившихся в своих взглядах на членство Украины в НАТО и тех, кто не стал бы участвовать в таком референдуме.

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Между тем если бы референдум по вопросу, вступать ли Украине в НАТО, проходил в конце мая 2015 года, 37,4% жителей Украины проголосовали бы за, 35,6% - против вступления в НАТО. Около 27% не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме. Поэтому, если бы в референдуме по вступлению Украины в НАТО приняли участие все те, кто определился со своим выбором, явка составила бы около 73%, а голоса участников разделились практически поровну: 51% - за, 49% - против, отмечают социологи.

По данным опроса, вступление Украины в НАТО в большей степени поддерживают жители западных и центральных областей: на западе за вступление в НАТО готовы проголосовать 60%, в центре – 42%. Однако в южных и восточных областях большинство выступает против этого: в случае референдума относительно вступления в НАТО на юге 46% проголосовали бы против и 28% - за, на востоке, соответственно, 55% против, 15% - за. В КМИС отмечают, что «по сравнению с осенью 2014 года уровень поддержки вступления к НАТО снизился во всех регионах, кроме восточного: за прошедшие семь месяцев (с октября 2014 до мая 2015) в западных областях уровень поддержки вступления в НАТО снизился с 73% до 60% (на 13 процентных пунктов), в центральных – с 51% до 42% (на 9 процентных пунктов), в южных – с 38% до 28% (на 10 процентных пунктов)». Лишь на востоке Украины уровень поддержки остался практически таким же, как и был (12% - в октябре 2014, 12% - в мае 2015, разница в пределах статистической погрешности).

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Всеукраинский опрос общественного мнения проводился методом личного интервью. Опрошено 2022 респондента, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины возрастом от 18 лет.

В Луганской области исследование проводилось только на территориях, подконтрольных Украине, в Донецкой области на территориях, подконтрольных Украине, и в Донецке (который не является подконтрольным Украине). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% - для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.