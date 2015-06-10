Опрос: европейцы не хотят защищать союзников от России - BBC

Целью исследователей из американской независимой социологической компании Pew Research Center было определить, как относятся к украинскому кризису жители Северной Америки, Европы, так же как и сами украинцы с россиянами.

Об этом пишет BBC Украина.

Опрос провели в шести крупнейших странах НАТО в Европе: Франции, Германии, Италии, Польше, Испании и Великобритании, а также в США и Канаде.

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И хотя некоторые выводы исследования вполне согласуются с другими опросами, некоторые результаты дают новое представление о тенденции в общественном мнении.

Вероятно, наиболее впечатляющим является нежелание многих опрошенных в Европе участвовать в серьезном военном противостоянии с Россией: как в Украине, так и где угодно в Европе.

Возможно, самый интересный результат дали ответы на вопрос: "Если Россия вступит в серьезный военный конфликт с одной из соседних стран, что является союзником НАТО, наша страна должна использовать силу для защиты союзника?"

Это вопрос непосредственно связан с базовым принципом Североатлантического договора от 1949 года, ставшего учредительным документом создания НАТО. В пятой статье договора указывается, что "вооруженное нападение на одного участника... будет рассматриваться как нападение на всех".

Это главная причина, по которой маленькие страны - соседи России, такие как страны Балтии, стремились вступить в НАТО. Обязательства по обеспечению коллективной безопасности были жизненно необходимыми для них, чтобы не остаться наедине с Россией, если бы их страхи о вторжении стали реальностью.

Однако согласно результатам опроса общественного мнения в шести крупнейших странах НАТО в Европе, поддержку претворению в жизнь принципа коллективной обороны респонденты встречают без энтузиазма.

В среднем меньше половины (48%) опрошенных поддерживают идею использования силы для помощи другой стране в случае нападения на эту страну России.

Больше всего противников этой идеи в Германии: 58% респондентов сказали, что их страна не должна использовать военную силу для защиты союзников по НАТО от России.

Французы также не поддерживают эту идею, противников использования силы против России - 53%.

Даже в Британии, которую считают твердым сторонником идеи евроатлантического партнерства, использование силы для защиты союзников поддерживают менее половины опрошенных.

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Другая картина в США и Канаде. В США - сторонников этой идеи 56%, в Канаде - 53%.

Также интересной является расхождение во мнениях внутри стран-членов НАТО относительно того, несет ли Россия ответственность за насилие на востоке Украины.

57% опрошенных в Польше обвиняют в этом Москву, однако в Германии и Италии такой точки зрения придерживаются лишь 29% участников опроса. Во многих странах около четверти опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.