Опрос: европейцы не хотят защищать союзников от России - BBC

12:59, 10 июня 2015
Мир
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Больше всего противников этой идеи в Германии: 58% респондентов сказали, что их страна не должна использовать военную силу для защиты союзников НАТО от России.

REUTERS

Целью исследователей из американской независимой социологической компании Pew Research Center было определить, как относятся к украинскому кризису жители Северной Америки, Европы, так же как и сами украинцы с россиянами.

Об этом пишет BBC Украина.

Опрос провели в шести крупнейших странах НАТО в Европе: Франции, Германии, Италии, Польше, Испании и Великобритании, а также в США и Канаде.

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И хотя некоторые выводы исследования вполне согласуются с другими опросами, некоторые результаты дают новое представление о тенденции в общественном мнении.

Вероятно, наиболее впечатляющим является нежелание многих опрошенных в Европе участвовать в серьезном военном противостоянии с Россией: как в Украине, так и где угодно в Европе.

Возможно, самый интересный результат дали ответы на вопрос: "Если Россия вступит в серьезный военный конфликт с одной из соседних стран, что является союзником НАТО, наша страна должна использовать силу для защиты союзника?"

Это вопрос непосредственно связан с базовым принципом Североатлантического договора от 1949 года, ставшего учредительным документом создания НАТО. В пятой статье договора указывается, что "вооруженное нападение на одного участника... будет рассматриваться как нападение на всех".

Это главная причина, по которой маленькие страны - соседи России, такие как страны Балтии, стремились вступить в НАТО. Обязательства по обеспечению коллективной безопасности были жизненно необходимыми для них, чтобы не остаться наедине с Россией, если бы их страхи о вторжении стали реальностью.

Однако согласно результатам опроса общественного мнения в шести крупнейших странах НАТО в Европе, поддержку претворению в жизнь принципа коллективной обороны респонденты встречают без энтузиазма.

В среднем меньше половины (48%) опрошенных поддерживают идею использования силы для помощи другой стране в случае нападения на эту страну России.

Больше всего противников этой идеи в Германии: 58% респондентов сказали, что их страна не должна использовать военную силу для защиты союзников по НАТО от России.

Французы также не поддерживают эту идею, противников использования силы против России - 53%.

Даже в Британии, которую считают твердым сторонником идеи евроатлантического партнерства, использование силы для защиты союзников поддерживают менее половины опрошенных.

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Другая картина в США и Канаде. В США - сторонников этой идеи 56%, в Канаде - 53%.

Также интересной является расхождение во мнениях внутри стран-членов НАТО относительно того, несет ли Россия ответственность за насилие на востоке Украины.

57% опрошенных в Польше обвиняют в этом Москву, однако в Германии и Италии такой точки зрения придерживаются лишь 29% участников опроса. Во многих странах около четверти опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

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