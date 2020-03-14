В Житомирской области похоронили умершую от коронавируса женщину

Погребение состоялось без присутствия родственников, в соответствии с требованиями и рекомендациями Министерства здравоохранения.

В Радомышле Житомирской области сегодня похоронили умершую от COVID-19 71-летнюю женщину.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Радомышльской райгосадминистрации Виктор Пулковский.

По его словам, умершую похоронили на центральном кладбище в Радомышле в соответствии с требованиями и рекомендациями Министерства здравоохранения.

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Он также сообщил, что процесс захоронения проходил с согласованием с областными властями. Родных умершей на похоронах не было, поскольку они на карантине.

«Они отнеслись к этой ситуации с пониманием», - добавил председатель Радомышльской РГА.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса - умерла 71-летняя жительница Житомирской области.

В Центре общественного здоровья Минздрава пояснили, каковы рекомендации по погребению умерших от нового коронавируса.

Так, и.о. директора ЦОЗ Игорь Кузин во время брифинга сказал: «Есть определенные рекомендации руководства ВОЗ относительно погребения и проведения патологоанатомического вскрытия или определенные меры, которые связаны с фактом констатации смерти. Эти рекомендации не являются специфичными по отношению к коронавирусной инфекции. Но они прописывают специальные режимы дезинфекции после проведения аутопсии».