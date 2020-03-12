Следователи задержали еще одного подозреваемого в похищении активистов Майдана Луценко и Вербицкого

27 февраля этот «титушка» был уведомлен о подозрении, но он не явился на вызов в следственные органы.

Правоохранители сегодня задержали еще одного подозреваемого в похищении зимой 2014 года в Киеве активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Как сообщает Государственное бюро расследований, подозреваемого задержали следователи Управления ГБР по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

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27 февраля он был уведомлен о подозрении в участии в преступной организации (ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины) и незаконном лишении свободы и похищении человека (ч.3 ст.146 Уголовного кодекса Украины). В связи с тем, что он не явился на вызов, было получено разрешение следственного судьи на задержание подозреваемого.

Следствием установлено, что житель Белой Церкви Киевской области вошел в преступную группу из 9 «титушек», организованную для похищения и запугивания активных участников Евромайдана и незаконного препятствования мирным акциям протеста. 21 января 2014 года около 4:00 подозреваемый в составе этой группы похитил из Александровской клинической больницы Киева Луценко и Вербицкого. После этого потерпевшие подвергались пыткам, а Вербицкий вследствие травм и переохлаждения умер.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Как сообщал УНИАН, в январе 2014 года Луценко и Вербицкого неизвестные похитили из Александровской больницы и вывезли за пределы Киева. После пыток их оставили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался. 22 января 2014 года его тело обнаружили в лесу под селом Гнедин Бориспольского района Киевской области. Рассмотрение этого дела продолжается и по сей день.

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На скамье подсудимых находится «титушки» Александр Волков, который в июле 2017 года был взят под стражу. Ему инкриминируется создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, незаконное лишение свободы, пытки, умышленное убийство, незаконное препятствование организации или проведению мирных собраний.

По данным прокуратуры, Волков контактировал с непосредственным руководителем (организатором и координатором) похищения - Неживовым. Во время одного из контактов Волков находился в офисе Алексея Чеботарева, которого правоохранители подозревают в организации и координации действий «титушек». Преступление совершила группа лиц, большинство из которых скрываются от следствия и суда.

В уголовном производстве, кроме Волкова, по данным прокуратуры, фигурирует еще 10 человек.

10 марта 2020 года был задержан подозреваемый по этому делу, который находился в розыске 5 лет.

Потерпевший по делу Луценко сообщил в Facebook его имя - Мысливый Сергей Анатольевич. «Его роль - больше, чем обычного титушки-пехотинца. Что-то типа заместителя командира группы захвата. Имел, согласно версии следствия, отношение к непосредственно похищению нас с Вербицким на территории Александровской больницы ночью 21 января 2014 года», - написал Луценко.

По словам Луценко, Мисливый работал на постоянной основе в группе «спиртового короля» Алексея Чеботарева (экс-президента черниговского футбольного клуба «Десна», бизнесмена и криминального авторитета, который во времена президентства Виктора Януковича был «смотрящим» за «Укрспиртом»). Эта группа занималась силовыми акциями против участников Революции достоинства.