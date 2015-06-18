У украинско-американских учений "Си Бриз–2015" будет полноценная береговая фаза

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, об этом шла речь во время во время трехдневной заключительной конференции по подготовке украинско-американских учений «Си Бриз–2015», которая 18 июня завершилась в Одессе.

Согласно сообщению, конференция проходила под председательством начальника отдела управления боевой подготовки Командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины капитана 1 ранга Александра Орехова. Делегацию от ВМС США возглавлял капитан 1 ранга Стив Лихи. Кроме военных моряков Украины и США в конференции также приняли участие представители Болгарии, Великобритании, Грузии, Молдовы, Турции, Румынии и Швеции.

Основной целью мероприятия было согласование порядка действий сил, логистического обеспечения, уточнение состава участников и учебных вопросов.

Читайте такжеУкраина проведет пять международных военных учений в 2015 году«Атмосфера конференции, как всегда, была дружественной и деловой. По итогам проведенной совместной работы в течение начальной, главной и заключительной конференций уже хорошо просматриваются общее очертание учений, их морская, наземная и воздушная составляющие», - отметил капитан 1 ранга Орехов.

По его словам, «одной из особенностей «Си Бриз–2015» является то, что мы возвращаемся к так сказать полноценному формату береговой фазы, она будет проведена с участием многонациональных сил. Достаточно существенным ожидается представительство стран-участниц в морской составляющей маневров".

"Стоит также отметить, что планируется привлечь к участию в учениях не только практически все роды сил украинских ВМС, но и представителей Сухопутных войск Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины», - добавил офицер.

По словам Орехова, учения «Си Бриз–2015» призваны повысить уровень доверия и безопасности в регионе, повысить совместимость между ВМС ВС Украины и ВМС стран-членов НАТО и стран-партнеров.

Как сообщал УНИАН, темой учений «Си Бриз–2015», проведение котоыхзапланировано на начало осени, является проведение международной операции по безопасности в кризисном регионе. Обучение планируется провести в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря.