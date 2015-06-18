Подозреваемых в убийстве Бузины доставили в Шевченковский суд - журналист

15:06, 18 июня 2015
Общество
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Двоих подозреваемых в убийстве Бузины доставили в Шевченковский районный суд Киева, где будет принято решение об избрании им меры пресечения.

Медведько / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Рудоманов.

"Сейчас под судом на Смирнова-Ласточкина. Будут судить подозреваемых в убийстве Бузины", - сообщил Рудоманов.

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Он уточнил, что суд планирует избрать меру пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Бузины.

Также стало известно, что к зданию суда подъехал автозак.

Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков и городская прокуратура Киева сообщили о задержании двух подозреваемых в деле об убийстве журналиста Олеся Бузины. По словам главы МВД, один из задержанных служил в спецроте Министерства внутренних дел Украины «Гарпун».

Позже Аваков сообщил о задержании еще одного подозреваемого.

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