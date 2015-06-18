Подозреваемых в убийстве Бузины доставили в Шевченковский суд - журналист
Двоих подозреваемых в убийстве Бузины доставили в Шевченковский районный суд Киева, где будет принято решение об избрании им меры пресечения.
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Рудоманов.
"Сейчас под судом на Смирнова-Ласточкина. Будут судить подозреваемых в убийстве Бузины", - сообщил Рудоманов.
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Он уточнил, что суд планирует избрать меру пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Бузины.
Также стало известно, что к зданию суда подъехал автозак.
Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков и городская прокуратура Киева сообщили о задержании двух подозреваемых в деле об убийстве журналиста Олеся Бузины. По словам главы МВД, один из задержанных служил в спецроте Министерства внутренних дел Украины «Гарпун».
Позже Аваков сообщил о задержании еще одного подозреваемого.