Задержаны двое подозреваемых в убийстве Бузины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

«В рамках расследования уголовного производства по факту убийства известного украинского журналиста Олеся Бузины совместными усилиями прокуратуры города и органов внутренних дел установлены и задержаны двое лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении этого резонансного преступления», - говорится в сообщении.

Читайте такжеУбийства Калашникова, Бузины и милиционеров в Деснянском районе не связаны между собой - МВД

Задержание указанных лиц состоялось сегодня, 18 июня. Оба - жители Киева, 25 и 26 лет.

Задержанным готовится сообщение о подозрении по ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), а также решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет прокуратура Киева.

Как сообщалось, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы возле дома, где он жил.