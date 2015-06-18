Задержаны двое подозреваемых в убийстве Бузины
Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в убийстве Олеся Бузины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
«В рамках расследования уголовного производства по факту убийства известного украинского журналиста Олеся Бузины совместными усилиями прокуратуры города и органов внутренних дел установлены и задержаны двое лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении этого резонансного преступления», - говорится в сообщении.
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Задержание указанных лиц состоялось сегодня, 18 июня. Оба - жители Киева, 25 и 26 лет.
Задержанным готовится сообщение о подозрении по ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), а также решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет прокуратура Киева.
Как сообщалось, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы возле дома, где он жил.