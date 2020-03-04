Доступность социальных услуг для людей с инвалидностью. Опыт Черкасской области

Использование социального транспорта расширяет возможности людей для полноценной жизни.

С каждым годом количество пожилых людей и людей с инвалидностью растет. В Украине есть свои особенности процесса, но в целом это мировая тенденция. Население стареет, и людей, которым нужна элементарная бытовая помощь становится больше. Кроме недостатка средств и одиночества, людям очень трудно получить качественные социальные услуги. Если крупные города относительно приспособлены к проблемам людей с инвалидностью, представьте, насколько трудно человеку в инвалидном кресле в маленьком городе или селе добраться до больницы, пенсионного фонда, почты, банка или просто на интересную встречу.

Чаще всего самостоятельно сделать это они не могут. Поэтому идея развивать услугу предоставления социального инклюзивного транспорта для людей с тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата и маломобильных групп оказалась крайне необходима в Черкасской области. Три года сотрудничества Фонда семьи Нечитайло и социальных служб региона улучшили уровень оказания социальных услуг для маломобильных групп населения. Социальными перевозками уже активно пользуются люди с инвалидностью в Чернобае, Золотоноше, Умани и Звенигородке. Шесть автомобилей работают при социальных учреждениях и могут перевозить людей с инвалидностью и их сопровождающих: родных или социальных работников. Автомобили, специально оборудованные для инвалидных колясок. Служба действует по принципу вызова такси. Чтобы ею воспользоваться, нужно позвонить диспетчеру, заказать автомобиль на конкретный день, и добраться до нужного места. Сегодня услугой охвачено уже более 15 000 жителей Черкасс.

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«Сотрудничество с благотворителями помогает больше понимать потребности наших подопечных. «Социальные перевозки помогли людям, которые до этого находились дома, и были ограничены в возможности доехать до социальных учреждений, больниц, до железнодорожного вокзала», - объясняет начальник управления труда, г. Умань, Галина Кучер. Важно продумать проект в деталях. Сегодня служба перевозок поддерживает людей с инвалидностью, этот проект принят обществом и властью города. Люди помогали нам привлечь часть финансирования на закупку второго автомобиля. Мы создали команду единомышленников, специалистов, которые развивают проект в городе и районе».

Использование социального транспорта расширяет возможности людей для полноценной жизни, например, благодаря проекту люди с инвалидностью смогли посещать различные мероприятия и стали заниматься в студии гончарства «Мальвы» при Территориальном центре социальной помощи в г. Золотоноша. Студия была рассчитана на посетителей центра социальной помощи. А за год «мальвы расцвели по-новому», студия стала чем-то гораздо большим. Она превратилась в инклюзивное место, где дети, нуждающиеся в реабилитации, родители и учителя ищут новые формы - взаимодействия, сначала с глиной, а затем между собой, а еще студия привлекает к работе всех желающих.

«Мой сын имеет сложную форму аутизма. Ранее, он все время находился дома, общался только с братом и родными. Для меня, семьи это было очень тяжело. Это ограничивало его. С появлением социальных перевозок мы стали посещать социальный центр с реабилитацией ежедневно. Особенно нам нравится гончарная мастерская «Мальвы», Богдан стал активным, и в то же время спокойным, начал общаться с другими детьми и взрослыми. Я нашла возможность выйти на работу. Он нашел друзей, свои любимые места в центре, и отдельное место в микроавтобусе «социальных перевозок Черкасской области» и все знают, что это его место»! - мама мальчика Богдана, 7 лет, г. Золотоноша.

Важно отметить, что с появлением таких услуг меняется жизнь и родных, которые находятся рядом с людьми с инвалидностью.

"Благодаря социальным перевозкам, гончарной мастерской и другим возможностям, мамы начинают по-другому думать. Моя дочь получает общения, доступ к реабилитации, крайне необходимой для нас, а я, наконец, нашла время на посещение автошколы, и думаю о возвращении к собственному кондитерскому делу, которым занималась до рождения ребенка", - Екатерина, мама девочки Марии, 6 лет., г. Золотоноша.