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Служащих "Правэкс-Банка" будут судить в деле о подделке перевода на 21 миллион гривень

10:52, 04 марта 2020
Общество
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В ГПУ расследуют подделку денежного перевода на 21 миллион гривень / фото УНИАН

В суд направлены обвинительные акты в отношении двух служебных лиц ПАО КБ «Правэкс-Банк», которые осуществили неправомерный денежный перевод на сумму свыше 21 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«По версии следствия, указанные должностные лица «Правэкс-Банка» оформили банковские счета на четырех граждан, после чего, вероятно, подделали от их имени документы на перевод средств на общую сумму более 21 млн грн», - говорится в сообщении.

Фигурантам инкриминируется ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (подделка официальных документов, внесении в них заведомо ложных сведений, по предварительному сговору группой лиц).

Досудебное расследование проводилось следователями Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.

Ранее сообщалось, что чиновников "Сбербанка" подозревают в присвоении вкладов пенсионеров и детей-инвалидов на миллионы гривен.

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