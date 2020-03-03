Все украинцы с лайнера Diamond Princess сошли на берег и находятся на карантине в японском медучреждении

После завершения двухнедельного карантина украинцы повторно сдадут анализы на наличие нового коронавирус, и в случае негативных результатов, смогут покинуть Японию.

Все украинцы - члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который из-за обнаружения инфицированных новым коронавирусом пассажиров стоял на карантине вблизи Йокогамы, сошли на берег и сейчас находятся на двухнедельном карантине в японском медучреждении.

Об этом директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил в комментарии УНИАН.

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"1 марта 2020 года завершился процесс высадки на берег членов экипажа лайнера Diamond Princess, у которых результаты тестов на наличие в организме коронавируса оказались отрицательными. Указанные лица проходят двухнедельный карантин, после чего, при условии получения повторных отрицательных результатов соответствующих тестов, они получат возможность выезда за пределы Японии", - сообщил Погорельцев.

Он напомнил, что на лайнере оставался 21 гражданин Украины, поскольку ранее у четырех украинцев были выявлены признаки инфицирования коронавирусом.

Однако, по словам Погорельцева, на сегодняшний день трое граждан Украины с этого лайнера, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, продолжают находиться в медицинских учреждениях в Токио.

"Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное", - добавил дипломат.

Он напомнил, что 27 февраля была выписана из больницы четвертая гражданка Украины, которая уже прошла необходимый курс лечения, и сейчас находится в одном из местных отелей.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля по приказу Минздрава Японии после выявления больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-2019, лайнер Diamond Princess стал на двухнедельный карантин. Врачи обследовали пассажиров и членов экипажа.

На борту судна находились 3 тыс. 700 человек из 56 стран, в том числе 25 граждан Украины (все - члены экипажа).

Пока лайнер стоял на карантине, заразились, по меньшей мере, 700 человек. В настоящее время Япония подтвердила 10 случаев смерти от коронавируса.

25 февраля в МИД Украины сообщили, что подавляющее большинство украинцев, работающих в составе экипажа Diamond Princess, не желают возвращаться домой.

По состоянию на 27 февраля четверо граждан Украины с подозрением на инфицирование вирусом COVID-19 были госпитализированы в медицинские учреждения Токио. Затем из больницы выписали украинку с Diamond Princess, у которой подозревали инфицирование новым коронавирусом.

1 марта с лайнера эвакуировали последнюю группу людей. Эвакуация членов экипажа, чьи анализы на коронавирус оказались отрицательными, началась 26 февраля. Людей поместили на двухнедельный карантин в государственное медучреждение в префектуре Сайтама.