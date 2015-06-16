На нефтебазе под Киевом до сих пор горит резервуар с бензином (видео)

На нефтебазе БРСМ в Васильковском районе Киевской области продолжается горение остатков бензина в резервуаре объемом 900 кубометров в нижней части одной емкости.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, проводится наблюдение и контроль за выгоранием топлива. Осуществляется перекачка дизельного топлива из двух резервуаров нефтебазы в резервуары нефтебазы КЛО. Всего перекачано 2 тыс. 520 кубометров топлива.

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На месте пожара для выполнения работ сосредоточено 38 единиц техники и 100 человек личного состава от управления ГСЧС в Киевской области и г. Киева, ГП МРЦ и приданных сил от управлений ГСЧС в Житомирской и Ривненской областях.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области произошел вечером 8 июня. Его ликвидация продолжается до сих пор. Погибли 5 человек, еще 15 пострадали.

12 июня очаги пожара на нефтебазе были ликвидированы, пожарные контролировали 100% территории и охлаждали цистерны. Однако 13 июня пожар на нефтебазе возобновился.