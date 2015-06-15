На нефтебазе под Киевом продолжает гореть один резервуар - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Проводится наблюдение и контроль за выгоранием топлива», - отмечается в сообщении.

Кроме того, осуществляется перекачка дизельного топлива из одного резервуара нефтебазы БРСМ в резервуары нефтебазы КЛО. Всего перекачано более 2 тыс. куб. м топлива.

14 июня на нефтебазу для ликвидации загрязнения доставлено 5 тонн специального сорбента, которым засыпаны места загрязнения нефтепродуктами.

На месте пожара для выполнения работ сосредоточены 43 единицы техники и 126 человек.

Охрану места проведения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляют 70 человек личного состава Национальной гвардии.

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Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области произошел вечером 8 июня. Его ликвидация продолжается до сих пор. В результате пожара погибли 5 человек, еще 15 пострадали.

12 июня очаги пожара на нефтебазе «БРСМ-Нафта» были ликвидированы, пожарные контролировали 100% территории и охлаждали цистерны. Однако 13 июня пожар на нефтебазе возобновился.

На следующий день факельное горение резервуара объемом 900 куб. м с дизельным топливом самоликвидировалось, однако, по данным ГСЧС, существовала угроза повторного самовозгорания.