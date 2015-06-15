В Украине к 2018 году работы лишатся 8,5 тысяч сотрудников прокуратур

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе на Совете по вопросам судебной реформы. На сегодняшний день, по его словам, в органах прокуратуры числятся 18,5 тыс. человек. Он подчеркнул, что такое количество прокурорских работников является рекордным, и даже больше, чем в России.

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"Нами было принято решение начать оптимизацию: вместо 638 районных прокуратур будут созданы местные прокуратуры. Их будет не более 178. Все должности менеджерского состава местных прокуратур - прокуроры и их заместители - будут набираться через открытые конкурсы", - сказал Давид Сакварелидзе.

Также он добавил, что до 15 декабря уже будут назначены местные прокуроры, созданы местные прокуратуры на всех уровнях. С 15 декабря начнется следующий этап - реорганизация региональных прокуратур. Он добавил, что региональные прокуратуры также нуждаются в оптимизации, поскольку на сегодняшний день их штаты слишком раздуты.