Президент рассказал о проведении реформ в государстве

Такое заявление сделал президент Петр Порошенко в интервью Первому национальному телеканалу.

Читайте такжеПрезидент рассказал о масштабах ущерба в сфере промышленности и расходах на войнуПо его словам, была поставлена задача за два месяца показать конкретные шаги: закупками лекарств должны заниматься не коррумпированные чиновники, а международные организации.

Кроме этого он отметил, что сейчас идет работа над судебной реформой. "Не могу смириться с тем, что судебная каста будет форпостом защиты взяточников и коррупционеров", - отметил президент. Глава государства надеется, что в ближайшее время будет завершено формирование Высшего совета юстиции, которое позволит усилить ответственность судей. Он напомнил, что Верховная Рада уже сняла неприкосновенность с 3 судей.