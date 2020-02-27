Фигуранту дела Гандзюк предъявили новое подозрение

Игорю Павловскому инкриминировано завладение транспортными средствами на сумму 5 миллионов гривень в составе организованной преступной группы.

Фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому, который сейчас находится под стражей, предъявили новое подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Новое подозрение касается незаконного завладение транспортными средствами на сумму около 5 миллионов гривень в составе организованной преступной группы.

В целом подозрения по ч. 3 ст. 289 УК Украины объявили 4 лицам, которые, по данным следствия, входили в эту преступную организацию. Всем им избраны меры пресечения.

Также проведены 10 обысков по местам проживания фигурантов и возможного хранения вещественных доказательств. Указанные следственные и процессуальные действия происходили по вновь открывшимся обстоятельствам в производствах по факту нападения на Гандзюк и создания указанной преступной организации.

Как сообщал УНИАН, Павловского задержали 20 января в Херсоне во время спецоперации по пресечению деятельности преступной организации. Всего были проведены 35 обысков, сообщено о подозрении 9 гражданам. Изъяты денежные средства в эквиваленте свыше 1,1 млн грн.

Следствие считает, что Павловский создал и возглавил преступную организацию, которая занималась организацией массовых беспорядков, запугиванием, избиением людей и поджогами автомобилей жителей Херсонщины для прекращения их общественной деятельности (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины).

13 февраля суд отказался удовлетворить жалобу защиты Павловского и оставил его под стражей до 4 марта.