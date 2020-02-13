Суд оставил под стражей фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского – адвокат

Следствие считает, что Павловский создал и возглавил преступную организацию, которая занималась организацией массовых беспорядков, запугиванием, избиением людей и поджогами автомобилей жителей Херсонской области.

Суд не удовлетворил жалобу защиты подозреваемого в деле о нападении на Гандзюк Игоря Павловского и оставил его под стражей до 4 марта.

Об этом в комментарии hromadske сообщил адвокат подозреваемого Владимир Сергет. Информацию изданию подтвердили и в прокуратуре.

Читайте такжеЗеленский ожидает реальных результатов расследования убийств Шеремета и Гандзюк

Во время судебного слушания защита настаивала на необоснованности доказательств. Кроме того, адвокат заявил, что Павловскому подбросили оружие, которое нашли у него дома, а также говорил о плохом самочувствии подзащитного.

Суд согласился с мнением прокуроров, которые просили не менять меру пресечения для Павловского за риск его побега, давления на судей и других фигурантов.

Как сообщал УНИАН, Павловского задержали 20 января в Херсоне во время спецоперации по пресечению деятельности преступной организации. Всего было проведено 35 обысков, сообщено о подозрении 9 гражданам. Изъято средств в эквиваленте более 1,1 млн грн.

Следствие считает, что Павловский создал и возглавил преступную организацию, которая занималась организацией массовых беспорядков, запугиванием, избиением людей и поджогами автомобилей жителей Херсонской области для прекращения их общественной деятельности (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины).

В Офисе генпрокурора объяснили, что Павловский в другом производстве обвиняется в помощи нападавшим на Гандзюк скрыться от следствия (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины).

21 января в комментарии УНИАН прокурор Ярослав Ущапивский сообщил, что уголовное производство о создании в Херсонской области организованной преступной группировки было открыто еще весной 2018 года, однако из-за бездействия местных правоохранителей было принято решение передать производство в СБУ.