Страховые премии УНИКА Украина в 2019 году достигли 3 миллиардов гривен

Страховые премии небанковской финансовой группы УНИКА Украина (компании УНИКА и УНИКА Жизнь) в 2019 году выросли на 11,6% до 3 023,5 млн. грн. Консолидированная прибыль группы до налогообложения составила 178,4 млн. грн. (УНИКА 130,5 и УНИКА Жизнь 47,9 млн. грн.). Чистая прибыль группы после налогообложения составила 110,2 млн. грн. (УНИКА 88,3 и УНИКА Жизнь 22,0 млн. грн.).

Страховые премии компании УНИКА в 2019 году выросли на 5,4% до 2 152,2 млн. грн.

В 2019 году УНИКА поддержала позицию UNIQA Group по постепенной декарбонизации, что привело к выходу из некоторых программ страхования. При этом, объемы премий были более чем компенсированы ростом в добровольном медицинском страховании, КАСКО, страховании от несчастного случая и др.

Сумма страховых выплат составила 1 688, 9 млн. грн. В 2018-2019р. УНИКА осуществила одни из самых крупных выплат в истории украинского рынка: 1 637,8 млн. грн. было выплачено корпоративному клиенту в короткие сроки благодаря профессиональному урегулированию и надежному перестрахованию.

Активы на 17,6% превысили страховые резервы, составив 1 884,1 млн. грн. Фактический запас платежеспособности на 40,4% превышает нормативный, что позволяет выполнять обязательства перед клиентами вовремя и в полном объеме.

«Каждый сотрудник UNIQA Insurance Group работает для того, чтобы клиенты УНИКА в странах, где представлена ​​группа, имели возможность жить защищенно, лучше и дольше. Мы стремимся быть на связи с нашими клиентами, действовать прозрачно и эффективно, быстро и качественно урегулировать страховые случаи» − Елена Улье, Председатель Правления СК УНИКА.

УНИКА фокусируется на качестве, особенно в урегулировании. В целом в 2019 году Ассистанс обслужил 1,4 млн. клиентских обращений, из которых по медицинскому страхованию −1,1млн., по автострахованию − 0,3 млн.

УНИКА инвестирует в развитие цифровых каналов коммуникаций, включая Кабинет клиента для страхования и урегулирования, и медицинское приложение MyUNIQA для полного медицинского обслуживания клиентов.

Страховые премии УНИКА Жизнь в 2019 году выросли на 30,4% до 871,3 млн. грн.

Страховые выплаты составили 24,2 млн. грн. Активы компании выросли до 1 333,8 млн. грн. Фактический запас платежеспособности составил 433,5 млн. грн. и превысил нормативный в 10 раз.

«Перспективы имеет накопительное страхование жизни. Наши клиенты ощутили преимущества этого вида страхования, ведь мы уже начали делать первые выплаты. Клиенты были довольны, поскольку в течение последних, турбулентных 10-15 лет, они не потеряли свои накопления, а компенсировали валютные риски и реализовали свои финансовые планы. Это реальные истории, и мы довольны тем, что финансово защищаем и активно помогаем воплощению жизненных планов клиентов » − Владимир Симончук, Председатель правления СК УНИКА Жизнь.

Комплаенс. УНИКА придерживается этических стандартов ведения бизнеса и требований законодательства, расценивая комплаенс как конкурентное преимущество, обеспечивающее прозрачность и высокую деловую репутацию.

Риск консалтинг для корпоративных клиентов. УНИКА предлагает высококачественные сервисы по оценке пожарной и технической безопасности объектов собственными сюрвейерами, разработку рекомендаций для уменьшения вероятности наступления убытков и их размера, что позволяет уменьшить стоимость страхования и способствовать обеспечению непрерывной деятельности.

Защита данных клиентов. УНИКА обеспечивает защиту личных данных и конфиденциальной информации в соответствии с законодательством и высокими требованиями международной группы UNIQA.

Думай зелено. УНИКА ориентирована на борьбу с глобальным потеплением, включая фокус на страховании объектов по производству возобновляемой энергии.

Пресс-служба УНИКА Украина