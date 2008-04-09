Литературный фестиваль ”Просто так” стартует в восьмой раз

Начался прием творческих работ Восьмого ежегодного всеукраинского фестиваля „Просто так”, финальная часть которого состоится 17 мая в г. Коростене.

В агентстве УНИАН, которое выступает одним из информационных спонсоров фестиваля, состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие председатель жюри фестиваля, заместитель председателя Национального союза писателей Украины Василий Шкляр, член жюри, заместитель генерального директора агентства УНИАН, писатель Валерий Нечипоренко и член жюри, руководитель экспертной группы фестиваля, писатель Михаил Сидоржевский.

"Просто так" - всеукраинский фестиваль современной украинской литературы, ежегодно проходящий в одном из древнейших городов Украины, – Коростене”, - отметил, открывая пресс-конференцию, В. Нечипоренко.

По его словам, популярность фестиваля с каждым годом растет, о чем свидетельствует количество участников – в прошлом году на рассмотрение авторитетного жюри поступили свыше двухсот рукописей. В этом году, как сообщил В. Нечипоренко, в рамках фестиваля планируется также чтение литературных произведений на свежем воздухе, на берегу живописной реки Уж.

Высокий уровень творчества участников фестиваля отметил также и В. Шкляр, заметив, что литературный праздник в Коростене имеет свое лицо и является заметным событием для почитателей литературы не только Житомирщины. Участие в фестивале, как известно, берут представители разных регионов Украины.

„Экспертная группа готова к рассмотрению рукописей, - сообщил М.Сидоржевский. – Надеемся, что в этом году работы экспертам добавится”. Он также отметил то, что участие в фестивале традиционно берут как известные мастера пера, так и начинающие литераторы, которые лишь пробуют свои силы в искусстве печатного слова.

„Пишите, пробуйте свои силы в укрощении слова. Верьте в свой талант. Вы – талантливы”, - с этими словами М. Сидоржевский обратился к потенциальным участникам фестиваля (пресс-конференция транслировалась в прямом эфире 5-го канала).

„Несомненно, - отметил В. Нечипоренко в заключение, - фестиваль не стал бы фактом литературной жизни, если бы не содействие со стороны местной власти Коростеня, в частности, городского председателя В. Москаленко, а также поддержка спонсоров: газеты „Зеркало недели” и отечественного производителя компьютеров фирмы „Диавест”. При этом, по его словам, премиальный фонд фестиваля составляет15 тысяч гривен, а главный приз – ноутбук.

В. Нечипоренко также назвал информационных спонсоров фестиваля: 5-й канал, газету „Літературна Україна”, агентство УНИАН.

Подробности о проведении фестиваля читайте на сайте www.litfest.org.ua

Творческие работы принимаются по электронной почтой litfest08@ukr.net и по адресу: Киев-1, п/я 337.