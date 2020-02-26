В МВД не исключают новые задержания из-за стычек в Новых Санжарах

По словам советника главы МВД, сейчас правоохранители просматривают много видео с места событий, которое было у журналистов, чтобы дать правовую оценку тому, что происходило.

Министерство внутренних дел Украины не исключает новых задержаний по делу о беспорядках в Новых Санжарах Полтавской области.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко, комментируя протесты, которые вспыхнули из-за коронавируса, передает «Обозреватель». По его словам, сейчас в деле шестеро фигурантов.

Читайте такжеОбращений об эвакуации вот украинцев в Италии не поступало - консул

"Одно лицо было задержано в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса сразу, когда происходили эти события. Это тот нетрезвый мужчина, который пытался на автомобиле наехать на полицейских. Ему тогда же объявили подозрение и меру пресечения избрали в виде ночного домашнего ареста", - сообщил советник главы МВД.

По его словам, 25 февраля вручили подозрение еще четырем людям. «Есть еще шестой участник всех этих событий, которого сейчас ищут, чтобы вручить уведомление о подозрении, чтобы передать на рассмотрение суда меру пресечения», – рассказал Мартыненко.

По его словам, правоохранители сейчас пересматривают много видео с места событий, которое было у журналистов, чтобы дать правовую оценку тому, что происходило. Он не исключил, что "будут и другие уголовные дела относительно событий, которые происходили, и будут еще подозреваемые".

Также Мартыненко отметил, что все, кого тогда доставили в полицию, оказались местными жителями.

"Хочу развеять миф, что там было очень много приезжих. Среди задержанных не было. Это жители одной территориальной общины, это Новые Санжары и населенные пункты, что к ним присоединяются", - уточнил советник главы МВД.