Жители Новых Санжар через Красный Крест пытаются помочь эвакуированным - МВД

По словам советника главы МВД, жители Новых Санжар проявляют свое «большое сердце» и «широкую душу».

Более 30 жителей Полтавской области, в частности жители Новых Санжар, через Красный крест пытаются оказать гуманитарную помощь эвакуированным из Китая украинцам и иностранцам, которые находятся на обсервации в медицинском центре Нацгвардии на территории населенного пункта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время брифинга относительно эвакуированных из Уханя граждан Украины и иностранцев в Новых Санжарах Полтавской области.

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«Новосанжаровцы, ранее поддавшись мгновенному головокружению в отдельно взятый день февраля месяца 2020 года, сейчас активно вместе со всеми остальными гражданами, которые хотят помочь, проявляют свое «большое сердце» и «широкую душу», - заявил он.

По словам Варченко, более 30 жителей Полтавской области, из них - около десятка - это жители Новых Санжар со своей гуманитарной помощью пришли к палатке Красного креста и «пытаются чем-то помочь».

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра коронавируса COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре МВД «Новые Санжары» на Полтавщине.

Однако этому предшествовали протесты местных жителей, которые выступали против прибытия эвакуированных из Китая.

Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с людьми. Во время противостояний 9 правоохранителей получили ранения.

Полиция открыла два уголовных производства - по факту массовых беспорядков и насилия по отношению к правоохранителям.