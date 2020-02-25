Полиция просит взять под стражу пятерых подозреваемых в организации беспорядков в Новых Санжарах

Советник министра внутренних дел надеется, что судебное заседание состоится сегодня.

Полиция направила в суд ходатайство об аресте пяти человек, подозреваемых в организации массовых беспорядков в Новых Санжарах во время прибытия в медицинский центр МВД эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко на брифинге. «Сил и средств Нацгвардии и Нацполиции достаточно для того, чтобы обеспечить общественный порядок как на территории объекта обсервации, так и на территории Новых Санжар. Более того - их достаточно для того, чтобы по всей стране обеспечивать общественный порядок и права и свободы граждан», - заверил он.

По словам Варченко, в зависимости от обстоятельств органы внутренних дел увеличивают или уменьшают количество непосредственно имеющихся на месте происшествия работников.

«Сегодня в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых в организации массовых беспорядков по статье 294 Уголовного кодекса Украины. Они будут рассмотрены полтавским судом и будет принято решение относительно меры пресечения», - сказал он.

Советник министра напомнил, что на сегодняшний день шесть человек получили подозрения в связи с событиями в Новых Санжарах, из них один человек подозревается по 345 статье УК (угроза или насилие в сторону сотрудника правоохранительного органа). «Пять человек, в отношении которых меру пресечения будет рассматривать полтавский суд, получили подозрения по статье 294 УК - организация массовых беспорядков. Санкция статьи - от 5 до 8 лет».

Варченко выразил надежду, что судебное заседание по избранию пяти подозреваемым меры пресечения состоится сегодня.

Как сообщал УНИАН 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра коронавируса COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре МВД «Новые Санжары» в Полтавской области.

Однако этому предшествовали протесты местных жителей, которые выступали против прибытия эвакуированных из Китая. Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с людьми. Во время противостояний 9 правоохранителей получили ранения.

Полиция открыла два уголовных производства - по факту массовых беспорядков и насилия по отношению к правоохранителям.