Движение поездов на взорванном террористами перегоне в Луганской области планируется возобновить 13 июня

Об этом сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

"Завтра до конца дня движение по железной дороге планируют восстановить", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня после 2:00 было подорвано железнодорожную колею на перегоне "Попасная - Роты" на контролируемой Украиной территории Луганской области в нескольких километрах от линии разграничения.

По предположению Москаля, заложила взрывчатку и привела в действие вражеская разведывательно-диверсионная группа. Взрыв произошел на 5 - 6-м километре железной дороги в направлении Светлодарска (город на контролируемой Украиной территории Донецкой области), в результате повреждено около 300 метров пути.

Эта ветка железной дороги используется для доставки угля из украинских государственных предприятий "Первомайскуголь" и "Лисичанскуголь" на Углегорскую теплоэлектростанцию в Светлодарске.

Прокуратура Луганской области квалифицировала взрыв на шестом километре перегона "Попасная-Роты" Попаснянского района как диверсию (ст. 113 УК Украины).