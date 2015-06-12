Боевики подорвали стратегически важную ветку железной дороги в Луганской области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, сегодня после 2.00 было подорвано железнодорожное полотно на перегоне "Попасная - Роты" на контролируемой Украиной территории Луганской области за несколько километров от линии разграничения.

Очевидно, взрывчатку заложила и привела в действие вражеская разведывательно-диверсионная группа. Взрыв произошел на 56-м километре железной дороги в направлении Светлодарска (город на контролируемой Украиной территории Донецкой области), в результате повреждено около 300 метров путей.

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"Это одна из стратегически важных веток железной дороги, используется для доставки угля с государственных предприятий "Первомайскуголь" и "Лисичанскуголь" (на контролируемой Украиной территории) на Углегорскую теплоэлектростанцию в Светлодарске. Сейчас на месте работают ремонтные бригады и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Восстановительные работы осложняются тем, что подходы к железнодорожной колеи во многих местах заминированы", - отметил Москаль.