Взрыв на железнодорожных путях в Луганской области квалифицировали как диверсию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, по предварительной информации, в результате взрыва в 4 утра 12 июня поврежден железнодорожный мост и колея. Поставки угля на Углегорскую ТЭС временно прекращены.

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Сейчас в уголовном производстве проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения.

Досудебное расследование поручено проводить УСБУ в Луганской области. Его ход находится на личном контроле руководства прокуратуры Луганской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня после 2 часов ночи было подорвано железнодорожное полотно на перегоне "Попасная - Роты" на контролируемой Украиной территории Луганской области за несколько километров от линии разграничения.

По предположению председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, заложила взрывчатку и привела в действие вражеская разведывательно-диверсионная группа. Взрыв произошел на 5-6 километре железной дороги в направлении Светлодарска (город на контролируемой Украиной территории Донецкой области), в результате повреждено около 300 метров пути.

Эта железнодорожная ветка используется для доставки угля из украинских государственных предприятий "Первомайскуголь" и "Лисичанскуголь" на Углегорскую теплоэлектростанцию в Светлодарске.