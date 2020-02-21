В эти дни в Украине вспоминают людей, погибших на Майдане во время Революции Достоинства.

В Харькове почтили память Героев Небесной сотни. На акцию собрались представители Евромайдана и общественности. Речь произнес отец Виктор Маринчак, настоятель храма Св. Иоанна Богослова.

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«Нам трудно вспоминать те страшные часы, когда расстреливали наших побратимов. Мы видели родных и близких тех людей, которые погибли. Мы помним их, мы видели их тела. Мне до сих пор вспоминается, как удивило меня то, какими красивыми они были - даже в гробу, даже после смертельных ранений. Потому что духовная красота преодолевает смерть, - сказал отец Виктор. - Это люди, у которых был изысканный ум, отточенное мнение, но стальная воля. Такая, как сталь, которая преодолевает все», передает 057.ua

Виктор Маринчак подчеркнул, что опыт Майдана - это «опыт победы духа над всеми силами, которые являются враждебными свободе, свету и правде. В этой победе духа над враждебными силами мы преодолели - хотя бы частично - «голодоморный синдром» - синдром страха. Я напомню, как мы стояли в лютый мороз на бешеном ветру, непоколебимые, - тогда, когда нас окружали враги. Здесь или в Киеве. Стояли и понимали: шаг назад и - пропасть».

Отец одного из харьковских Героев Небесной сотни Евгения Котляра Николай Котляр во время мероприятия сказал: «Небесная сотня уже вошла в историю Украины, и обратного пути уже нет».