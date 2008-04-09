В Киеве в субботу будет 22° тепла

Завтра, 10 апреля, в Украине, по прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. В западных областях пройдут дожди, местами грозы, в Карпатах местами дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории – без существенных осадков, лишь в восточных областях отдельные небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорьях Карпат – 25 м/с. Температура ночью будет 5-10° тепла, днем 15-20°, на побережье морей 10-15°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

11-12 апреля в Украине также прогнозируют переменную облачность. В западных областях – грозовые дожди (днем 12 апреля в Карпатах и на Закарпатье местами сильные дожди); на остальной территории существенных осадков не ожидается, лишь днем 12 апреля в северных и центральных областях – небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, в западных, южных областях и в Крыму – порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью будет 7-12°, днем 11 апреля 15-20°, 12 апреля 17-22°, на юге Винницкой и Одесской областей – до 25°; на побережье морей ночью 6-9°, днем 11-14°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 8-13°. .

13 апреля в западных, северных и местами в центральных областях пройдут кратковременные дожди, грозы, 14 апреля в западной части, в Крыму и Приазовье – местами небольшой дождь, гроза. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 13 апреля 6-11°, 14 апреля 4-9° тепла; днем 14-19°, в южной и восточной части – до 22°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

В Киеве и области 10 апреля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°.

11-12 апреля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, лишь днем 12 апреля пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 7-12°; днем 11 апреля 15-20°, 12 апреля 17-22°.

13 апреля синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы. 14 апреля будет преимущественно без осадков. Температура ночью 13 апреля 6-11°, 14 апреля 4-9°; днем 14-19°.