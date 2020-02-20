В Минздраве заявили об искусственности паники, распространяемой в обществе, в связи с эвакуацией украинцев из Китая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая считает, что распространение паники и «фейков» о якобы выявлении в Украине инфицированных новым коронавирусом людей имеют признак спланированной информационной атаки против Минздрава, и обратилась по этому поводу в СБУ.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила об искусственности распространения паники в обществе в связи с эвакуацией украинцев из Китая.

Об этом она сообщила в Facebook.

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«Паника, которая распространяется в украинском обществе в связи с эвакуацией из Китая наших граждан, создается искусственно», - написала она.

При этом Скалецкая отметила, что сегодня утром якобы от имени Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья был распространен «фейк» о том, что в Украине якобы выявлены случаи заражения новым коронавирусом.

«Я имею все основания считать, что такие вещи имеют признак спланированной информационной атаки против Министерства здравоохранения. Поэтому я обратилась к председателю Службы безопасности Украины с просьбой отреагировать на эти случаи», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в аэропорту Харькова.

По данным Минздрава, на борту самолета находились 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков.

Из Харькова эвакуированные люди будут доставлены в медицинский центр «Новые Санжары». В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Новых Санжарах местные жители протестуют против прибытия эвакуированных, заблокировав дорогу межрегионального значения.

Протесты против прибытия эвакуированных украинцев из Китая в Новых Санжарах: видео