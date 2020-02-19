"F*ck you": заработавшая на отчете для Кабмина пиарщица нецензурно ответила украинцам

Она заявила, что считает свою работу выполненной, а в адрес тех, кто ее критиковал, она выразилась нецензурно.

Директор фирмы Magonova & Partners Анастасия Магонова, готовившая отчет для Кабинета министров за 84 тыс. грн, отреагировала на внимание к своей персоне и послала экспертов, критиковавших ее работу.

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Об этом Магонова написала на своей странице в соцсети. "Охх. Какой зашквар несется в сети по поводу контракта между "Магонова и партнеры" и Кабмином. Друзяшечки, спасибо за мои фото в купальнике, которое опубликовали в сети. Я там хорошо получилась. Купальник мне, кстати, папа подарил. Я даже не уверена, что мне на фото есть 18. Так что аккуратней там. Еще вспомнили моего мужа из "Нафтогаза". Я даже с ним еще до "Нафтогаза" была. Так сказать, "взяла на вырост"", - написала пиарщица на своей странице.

В своем посте она отметила, что готовить отчет для Кабмина было нелегко "поскольку сверки были 4 раза за ночь". "Вы, наверно, думаете, что я сижу попиваю кофеек, мешая сахар куском газовой трубы. А вот презентация делается сама, на энергии фейсбучных экспертов. Но это не так. Над презентацией офис работал сутками. Сверка была в 1:00, 3:00, 5:00, 7:00 и далее по рабочему дню. И это ох уже поверьте не один день. И ох уж поверьте не до папиных купальничков было", - написала она.

Магонова отметила, что свою работу считает выполненной.

"Поэтому официально заявляю, что презентацию мы сделали крутую. Команда, как всегда, сработала на 200%... Уважаемые "эксперты", fuck you if you know what I mean", - написала она.