Годовщина оккупации: как Россия шесть лет назад захватывала Крым

В феврале 2014 года Россия начала процесс оккупации украинского полуострова, перебрасывая туда свои регулярные войска. Спустя шесть лет Украина и мировое сообщество категорически отказываются признавать незаконный захват Крыма, а в Кремле, в свою очередь, не хотят вести диалог о его возвращении.

Сегодня исполняется шесть лет со дня начала незаконной оккупации Автономной республики Крым, которую осуществляет Россия. В феврале-марте 2014 года российские войска, которые поначалу скрывали свою принадлежность к РФ, сумели милитаризировать украинский полуостров, захватить там государственные органы и воинские части Украины, а также провести фейковый "референдум". Его результаты отказались признавать как официальный Киев, так и мировое сообщество. Несмотря на это, в Кремле все годы оккупации утверждают, что вопрос Крыма закрыт, а сам полуостров успел превратиться из курорта в мощную военную базу.

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Подробнее о том, как россияне и пособники оккупантов в Крыму захватывали полуостров - читайте в нашем обзоре.

Оккупация Крыма: с чего все началось

Официальной датой начала оккупации считают 20 февраля. Соответствующее решение принято Верховной Радой, которая в 2015 году для этого приняла соответствующий документ. Это же число значится на медали российского Минобороны, сделанной в честь оккупации полуострова - "За возвращение Крыма". Несмотря на это, активные и видимые события по захвату полуострова начали развиваться не несколько дней позже.

В частности, на полуострове начали проходить массовые пророссийские митинги. Такой, к примеру, 23 февраля состоялся в Севастополе. Его участники "выразили недоверие" главе горадминистрации и "выбрали" своего - гражданина РФ Алексея Чалого. 26 февраля в Крым прибыли российские военные из Тольятти с целью "обеспечения порядка". В этот же день прошли митинги под зданием крымского парламента в Симферополе - собрались сторонники России и люди, выступающие за единство Украины.

В ночь на 27 февраля здание Верховной Рады АРК, под которой днем ранее проходили митинги, было захвачено военными без опознавательной формы, как позднее стало известно - российскими. Аналогичная судьба постигла и здание Совета министров полуострова.

Объявление фейкового референдума и назначение новой "власти"

Произошло это в сессионном зале захваченного парламента Крыма - 27 февраля. Депутатов на заседание собирали различными способами, впрочем, сколько их действительно было в зале, неизвестно. Заседание проходило в закрытом режиме. На нем, как стало известно позже, было решено провести "референдум" о судьбе полуострова. Изначально это хотели сделать одновременно с президентскими выборами в Украине - 25 мая, но в итоге дату несколько раз переносили и остановились на 16 марта.

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На том же нелегитимном заседании крымские депутаты отправили в отставку законное крымское правительство во главе с Анатолием Могилевым и назначили "премьером" Сергея Аксенова.

27 февраля в Севастополь приехала группа российских политиков, которые на митинге призывали жителей города войти в состав РФ.

Захват админзданий, стратегических объектов и воинских частей

После захвата зданий руководящих органов полуострова этот процесс обрел массовый характер по всему Крыму. Российские войска (по-прежнему без опознавательных знаков), которых впоследствии прозвали "зелеными человечками", при поддержке сепаратистски настроенных местных жителей захватывали здания местных органов власти, блокировали воинские части и аэропорты, перекрывали основные магистрали. На полуострове начали появляться незаконные блокпосты, дежурство на которых проводили, в том числе, местные силовики, которые предали украинскую присягу. На административной границе между Херсонской областью и АРК начали дежурить бойцы "Беркута". У водителей они проверяли содержимое автомобилей и документы, в которых особое внимание уделялось прописке. В то же время на полуострове появилось незаконное формирование "Самооборона Крыма", которое, не имея на то прав, патрулировало улицы городов, вокзалы, параллельно совершая уголовные преступления в отношении проукраинских жителей.

До конца февраля россиянами были захвачены основные аэропорты, здания телерадиокомпаний, Керченская паромная переправа, а также офисы ведущих украинских компаний, в том числе - "Укртелекома" и интернет-провайдеров.

Штурм воинских частей

Взять под контроль базы украинских военнослужащих оккупантам не удалось сразу из-за сопротивления, которое оказывали украинские бойцы. Ввиду этого россиянам и сепаратистам приходилось прибегать к особо циничным методам. К примеру, прикрываться мирным населением в качестве "живого щита", тем самым не давая возможности ВСУ на отпор.

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Штурмуя воинские части и соединения, оккупанты требовали от украинских военных сложить оружие и перейти на сторону врага. Часть личного состава впоследствии так и сделала. Те военные и солдаты срочной службы, которые остались верны украинской присяге, в течение марта покинули оккупированный полуостров.

"Референдум" 16 марта

Псевдоголосование, организованное на скорую руку без каких-либо законных оснований, ожидаемо состоялось. Его "результаты", написанные, очевидно, в Кремле, не удивили. Как и "явка", озвученная организаторами - чуть более 80% по Крыму и почти 90% - в Севастополе. В так называемых бюллетенях были напечатаны два вопроса:

Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ?

Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

По данным "избирательной комиссии", созданной оккупантами, отделение полуострова поддержали 96,7%, второй вариант - 2,5%.

Важными моментами, которые следует учитывать, является то, что украинским законодательством не предусмотрено проведение референдумов об изменении границ. Кроме того, на момент 16 марта в Крыму уже не работали независимые СМИ, правоохранительные органы в основной массе подчинялись оккупационной власти, а жители полуострова не имели доступа к объективной информации. Сам "референдум" проводился с тотальными нарушениями процедуры, а его организаторы, как и представители оккупационных властей впоследствии стали фигурантами уголовных дел, открытых украинскими правоохранителями.

Уже на тот момент открыто выступать против как "референдума", как и оккупации в целом, в Крыму было чревато преследованиями и репрессиями. Их жертвами, в частности, стали сотни крымских татар.

Закрепление аннексии в РФ

В своем законодательстве незаконные действия в Крыму Россия прописала во второй половине марта. 18 числа глава Кремля Владимир Путин подписал с представителями оккупационных органов АРК и Севастополя "договор о принятии Крыма в состав РФ", 18 марта "документ" ратифицировала Госдума, а 21-го - Совет Федерации. Позже принадлежность украинского Крыма России прописали в Конституции Федерации.

Последствия оккупации полуострова

Несмотря на то, что в России все шесть лет рапортуют о значительных экономических и социальных успехах на полуострове, реальная ситуация разительно отличается. За время оккупации Крым лишился значительной части туристов (прежде всего - с материковой Украины), зато там появилось множество российских военных и техники. Также за это время РФ сумела изменить национальный состав населения, переселив на полуостров сотни тысяч своих граждан. По данным украинской власти, только за 2019 год в Крым были переселены порядка 100 тысяч россиян.

Проукраинская позиция в Крыму жестоко подавляется - примером этому являются сотни политзаключенных. Прежде всего - крымских татар. Многие жители, которые не согласились в новыми реалиями жизни на полуострове, были вынуждены покинуть его и стать внутренними переселенцами на материковой Украине.

Незаконную аннексию Крыма осудил весь цивилизованный мир. Это закреплено, в частности, в документах ООН, ОБСЕ, ЕС. Для международного сообщества Крым, как и ранее - территория Украины, которая подверглась временной оккупации со стороны РФ.

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