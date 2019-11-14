За год Россия переселила в Крым до 100 тысяч человек – адмирал ВМСУ

По данным адмирала Игоря Воронченко, в постоянной готовности к вторжению в Украину находится 28-30 российских батальонных тактических групп из Крыма.

Оккупанты меняют состав населения захваченного Крымского полуострова. Только за последний год власти России переселили в Крым до 100 тысяч человек.

Об этом на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона рассказал командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко, передает Думская.

По его данным, в постоянной готовности к вторжению в Украину находится 28-30 батальонных тактических групп.

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За пять лет, прошедших после захвата Крыма, количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок - с одной до семи.

Все новые фрегаты, корветы и субмарины оснащены ракетами морского базирования «Калибр». Сейчас суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, но программа производства вооружения предусматривает, что в 2020-м их будет уже 170 штук.

При помощи противокорабельных систем Россия контролирует всю акваторию Черного моря. Зенитные комплексы С-400, базирующиеся в Крыму, отслеживают воздушные цели на удалении до 600 км и способны поражать их на дальности 240 км.

Также, по данным Воронченко, сейчас Россия строит морскую систему обнаружения, состоящую из стационарных автоматических подводных станций. В крымском небе во время авиационных учений наблюдалось одновременно до сотни самолетов — истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков.

Как сообщал УНИАН, более восьми тысяч российских военнослужащих провели учения с боевыми и электронными пусками ракет и стрельбой на 30 полигонах, в том числе и на территории оккупированного Крыма.