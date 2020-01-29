"Живые щиты" из мирных жителей первой в истории Международного уголовного суда использовала Россия – исследование

"Живые щиты" из гражданских, переодевание в военную форму противника и использование военных мундиров без опознавательных знаков считаются военными преступлениями.

Использование "живых щитов" из мирных жителей впервые в истории Международного уголовного суда допустила именно российская регулярная армия.

Об этом на презентации исследования "Оккупация Крыма: без знаков, без имени, прячась за спины гражданских" заявил автор исследования, постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич.

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Он рассказал, что исследование касается событий аннексии Крыма Россией в феврале-марте 2014 года. Оно состоит из трех блоков, в которых говорится об использовании "живых щитов" из гражданских, использовании униформы без опознавательных знаков и переодевании в военную форму противника.

Кориневич подчеркнул, что использование "живых щитов" из гражданских, которое практиковали военные РФ для получения военного преимущества, является военным преступлением. "Вопрос военного преступления относительно "живых щитов" очень важен, поскольку он еще не стоял в практике МУС. Такие случаи были, но со стороны организованных вооруженных групп, а не государств - сторон вооруженного конфликта", - отметил он.

Вторая часть исследования касается использования так называемых "зеленых человечков" во время блокирования и захвата военных объектов, админзданий Крыма, которое осуществлялось военными РФ в форме без опознавательных знаков. "В истории такое бывало, но не со стороны государства, а со стороны антиправительственных или неправительственных вооруженных формирований, участвовавших в основном не в международных вооруженных конфликтах", - подчеркнул Кориневич.

Третий блок - использование эмблем и формы Вооруженных сил Украины, в частности, Военно-морских сил и украинской тогда еще милиции при блокировании и захвате военных и гражданских объектов.

Кориневич заметил, что такая тактика является вероломством со стороны вооруженных сил РФ, что также является военным преступлением. "Мы видели факты вероломства, когда россияне, к примеру, переодевались в украинских милиционеров, проникали в здание Верховной Рады АРК и способствовали установлению контроля над ней. Это - военное преступление", - подчеркнул представитель президента.

"Вряд ли все это ново, но государствами такие методы ведения войны не применялись, и поэтому эти методы обеспечили РФ быстрое развитие событий. Но виновные в этих преступлениях должны понести наказание", - подытожил он.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявилм, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.