У Тимошенко назвали стартовую цену Укртелекома

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил условия проведения конкурса по продаже акций «Укртелекома».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Фонда госимущества Украины Александр ПОТИМКОВ.

По его словам, стартовая цена - 12 млрд. грн.

При этом он добавил, что условия нуждаются лишь в технической корректировке.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя председателя ФГИУ Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, стартовую цену в 12 млрд. грн. предложил Кабмину Фонд государственного имущества.

В конце февраля этого года ФГИУ объявил о начале подготовки к проведению конкурса по продаже 67,79% пакета акций ОАО «Укртелеком» с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона.

При этом Фонд госимущества предложил потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи пакета акций «Укртелекома».

Правительство ранее заявляло о своих планах провести конкурс по продаже 67,79% ОАО “Укртелеком” в период со второй декады февраля по декабрь 2008 года. Об этом говорится в дополнении к распоряжению Кабинета министров № 249-р от 6 февраля 2008 года.

В соответствии с обнародованной информацией, пакет в размере 25% + 1 акция будет закреплен в государственной собственности.

«Укртелеком», по решению правительства, внесен в список приватизируемых в этом году предприятий.

Фонд госимущества планировал в августе - декабре 2007 года выставить на продажу на международных фондовых биржах 37,86% акций ОАО «Укртелеком». На украинских фондовых биржах планировалось реализовать 5% акций "Укртелекома" по 1%.

В собственности государства закреплены 50%+1 акция предприятия.

ОАО «Укртелеком» - один из ведущих национальных операторов связи, является монополистом на рынке фиксированной местной связи, занимая более 80% рынка и имея более 10 млн. абонентов. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету и мобильной связи (ТМ Utel).