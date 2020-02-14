Сразу 10 услуг для рождения ребенка: в Киеве презентовали сервис "Є-Малятко" (фото)

Благодаря системе "Є-Малятко" будет работать одно заявление, по которому родители смогут получить услуги прямо в роддоме или онлайн на сайте «Дія».

В Киеве состоялась презентация запуска услуги "Є-Малятко" - первого комплексного сервиса в Украине, который объединяет 10 услуг, связанных с рождением ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась при участии премьер-министра Алексея Гончарука, который вручил свидетельство о рождении ребенка новоиспеченным родителям.

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Во время мероприятия также было продемонстрировано, как получить услугу в роддоме.

«Сегодня одним заявлением, электронный сервис уже работает, мы получили сегодня уже около 500 зарегистрированных заявок. 6 - в Виннице, 28 - в Киеве, 53 - в Кривом Роге, 136 - в Киеве, 216 - в Харькове. Все заявки отрабатываются, и сегодня одним заявлением через смартфон или компьютер, вы можете получить около 10 государственных сервисов, то есть зарегистрировать и рождение ребенка, и место его проживания, и получить его идентификационный код», - рассказала заместитель министра юстиции Ольга Онищук.

Как добавила заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская, до конца этого месяца услугу планируют запустить в Ровно, Львове, Мариуполе, Запорожье, Одессе. «Мы ожидаем, что в ближайшее время присоединятся и другие города Украины», - сказала она, добавив при этом, что люди могут получить и бумажные документы.

Как сообщал УНИАН, запуск «Є-Малятко» происходит во исполнение указа президента.

3 января в Харьковском городском перинатальном центре родители новорожденного ребенка впервые получили 6 необходимых услуг только по одному заявлению.

Благодаря системе «є-Малятко» будет работать одно заявление, по которому родители смогут получить 10 услуг прямо в роддоме или онлайн на сайте «Дія».

Это государственная регистрация рождения ребенка; регистрация места проживания родившегося ребенка; назначение помощи при рождении ребенка; регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения; регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов; получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи; происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой; определение принадлежности ребенка к гражданству Украины; присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре; назначение помощи многодетным семьям.