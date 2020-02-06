Зеленский: услуга "е-Малятко" через несколько месяцев появится еще в десятках крупных городов

Сейчас эта услуга доступна в Харькове, Виннице, Кривом Роге и Луцке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что услуга «е-Малятко» через несколько месяцев появится еще в десятках крупных городов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время презентации мобильного приложения «Дія» в Киеве.

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Зеленский напомнил, что с 2020 года в пилотном режиме стартовала услуга «е-Малятко».

«Сейчас она доступна в Харькове, Виннице, Кривом Роге и Луцке. За несколько месяцев «е-Малятко» появится еще в десятках крупных городов Украины», - добавил он.

Глава государства отметил, что «е-Малятко» объединяет до десяти государственных услуг, необходимых при рождении ребенка.

«Теперь эти услуги можно получить по одному заявлению, сразу в роддоме вообще онлайн. Без подачи 37 различных документов в 11 учреждений, как это было раньше», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, Зеленский планирует ввести для украинцев возможность голосовать на выборах с помощью смартфона и Интернета.