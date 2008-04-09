За Укртелеком начнут торговаться с 12 миллиардов?

Фонд государственного имущества Украины предлагает правительству утвердить начальную стоимость акций «Укртелекома» на уровне 12 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сегодня журналистам в Кабинете министров Украины.

«Сегодня на заседании правительства будет утверждена начальная стоимость пакета акций. Пока что предлагается стартовая стоимость - 12 млрд. (гривень - УНИАН)», - сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля этого года Фонд госимущества объявил о начале подготовки к проведению конкурса по продаже 67,79% пакета акций ОАО «Укртелеком» с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона.

При этом Фонд госимущества предложил потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи пакета акций «Укртелекома».

Правительство ранее заявляло о своих планах провести конкурс по продаже 67,79% ОАО “Укртелеком” в период со второй декады февраля по декабрь 2008 года. Об этом говорится в дополнении к распоряжению Кабмина № 249-р от 6 февраля 2008 года.

В соответствии с обнародованной информацией, пакет в размере 25% + 1 акция будет закреплен в государственной собственности.

Как заявлял ранее Д.ПАРФЕНЕНКО, условия продажи должны быть утверждены правительством в начале марта. По его словам, по вопросу приватизации предприятия работает отдельная группа Госкомсвязи.

«Укртелеком», по решению правительства, внесен в список приватизируемых в этом году предприятий.

Фонд госимущества планировал в августе - декабре 2007 года выставить на продажу на международных фондовых биржах 37,86% акций ОАО «Укртелеком». На украинских фондовых биржах планировалось реализовать 5% акций "Укртелекома" по 1%.

В собственности государства закреплены 50%+1 акция предприятия.

ОАО «Укртелеком» (г. Киев) - один из ведущих национальных операторов связи, является монополистом на рынке фиксированной местной связи, занимая более 80% рынка и имея более 10 млн. абонентов. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету и мобильной связи (ТМ Utel).

Уставный капитал компании - 4 млрд. 681 млн. 560 тыс. грн.