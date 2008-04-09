За Укртелеком начнут торговаться с 12 миллиардов?
Кабмин рассмотрит предложение ФГИУ
Фонд государственного имущества Украины предлагает правительству утвердить начальную стоимость акций «Укртелекома» на уровне 12 млрд. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сегодня журналистам в Кабинете министров Украины.
«Сегодня на заседании правительства будет утверждена начальная стоимость пакета акций. Пока что предлагается стартовая стоимость - 12 млрд. (гривень - УНИАН)», - сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.
Как сообщал УНИАН, в конце февраля этого года Фонд госимущества объявил о начале подготовки к проведению конкурса по продаже 67,79% пакета акций ОАО «Укртелеком» с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона.
При этом Фонд госимущества предложил потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи пакета акций «Укртелекома».
Правительство ранее заявляло о своих планах провести конкурс по продаже 67,79% ОАО “Укртелеком” в период со второй декады февраля по декабрь 2008 года. Об этом говорится в дополнении к распоряжению Кабмина № 249-р от 6 февраля 2008 года.
В соответствии с обнародованной информацией, пакет в размере 25% + 1 акция будет закреплен в государственной собственности.
Как заявлял ранее Д.ПАРФЕНЕНКО, условия продажи должны быть утверждены правительством в начале марта. По его словам, по вопросу приватизации предприятия работает отдельная группа Госкомсвязи.
«Укртелеком», по решению правительства, внесен в список приватизируемых в этом году предприятий.
Фонд госимущества планировал в августе - декабре 2007 года выставить на продажу на международных фондовых биржах 37,86% акций ОАО «Укртелеком». На украинских фондовых биржах планировалось реализовать 5% акций "Укртелекома" по 1%.
В собственности государства закреплены 50%+1 акция предприятия.
ОАО «Укртелеком» (г. Киев) - один из ведущих национальных операторов связи, является монополистом на рынке фиксированной местной связи, занимая более 80% рынка и имея более 10 млн. абонентов. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету и мобильной связи (ТМ Utel).
Уставный капитал компании - 4 млрд. 681 млн. 560 тыс. грн.