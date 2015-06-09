Милиция открыла дело по факту гибели людей во время пожара на нефтебазе

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД в Киевской области. "По факту гибели людей во время пожара на нефтехранилище в Василькове милиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса ("нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия"). Досудебное следствие продолжается", - говорится в сообщении.

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По данным милиции, по состоянию на 17.00 9 июня известно о двух погибших, а 12 пострадавших с травмами находятся в больнице, из них 7 - работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, и еще двое считаются пропавшими без вести.

В сообщении сказано, что ликвидация пожара продолжается, ситуация находится под полным контролем Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. На месте происшествия работают спасатели и пожарные из Киевской и соседних областей, а также работники милиции, которые охраняют общественный порядок на месте происшествия.