Аваков надеется, что пожар на нефтебазе потушат уже в ближайшие 12 часов

Завершение тушения пожара на нефтебазе под Киевом возможно в ближайшие 12 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время брифинга.

"В настоящий момент нет угроз ни для базы, второй базы нефтяной, ни для складов военных, которые находятся по другую сторону. Если так ситуация будет продолжать развиваться, мы надеемся, что так будет, то мы видим, что ситуация с этим кризисом завершится в ближайшие 12 часов", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области возник пожар.

Сегодня около 8 часов утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. В МВД сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших.

Всего на нефтебазе расположено 17 резервуаров с топливом.