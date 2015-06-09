Черкасская область закончила строительство укреплений на Донбассе

Как сообщили в пресс-службе Черкасской областной госадминистрации (ОГА), черкасские строители возвели в зоне АТО 4 оборонительных комплекса в районе Краматорска, Дружковки и вблизи Славянска. Два комплекса достроены еще в марте, а еще два - на этой неделе, и уже готовы к использованию.

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По заключению комиссии Черкасской ОГА, которая работала на месте строительства, все объекты выполнены своевременно и полностью соответствуют условиям проекта. Это сооружения из качественного бетона, которые установлены аккуратно: заделаны все швы, сделанная подсыпка, выведены трубы вентиляции, окопы обиты лесом, что делает их более долговечными. Согласно проекту, стоимость одного оборонительного комплекса оценена более чем в 3 млн грн, но по факту израсходовано около 4 млн грн на каждый объект.

Черкасская область стала одной из первых областей (наряду с Одесской), которая выполнила задание.