Глава Донецкой ОГА ответит за срыв сроков сооружения укреплений и окопов - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Те темпы строительства, которые мы делаем в мае, кардинально отличаются от темпов, которые были в октябре, вот тогда не удалось построить реальной линии фортификационных сооружений по разным причинам. Этот опыт был изучен», - отметил Порошенко.

По словам президента, кроме представителей правительства, за построение фортификаций отвечают руководители областных государственных администраций, и «на сегодняшний день они (главы ОГА - УНИАН) являются исполнителями этих работ и несут персональную ответственность».

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«Я не утверждаю, что там нет проблем, проблемы есть, и два губернатора получили выговоры за срыв строительства своих участков фортификационных сооружений», - добавил президент.

«Хочу сказать, где ситуация, которая меня не удовлетворяет: худшая ситуация в Донецкой области, там, где отвечает председатель областной государственной администрации Кихтенко, и ответственность свою он понесет в ближайшее время», - отметил Порошенко.

«Решение, которое было принято, что подрядчиком будет ... родственник одного из депутатов, который владеет строительной компанией и сорвал все сроки, он тоже будет привлечен к ответственности. Фамилия - Тарута», - добавил он.