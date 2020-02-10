Трех депутатов Рады уполномочили ознакомиться с материалами СБУ по обыскам на "1+1"

Комитет принял решение предусмотреть в законопроекте о медиа правовые основания и порядок доступа правоохранителей к источникам информации или информации, которая позволяет установить источник информации.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики уполномочил ознакомиться с материалам Службы безопасности Украины относительно обысков в офисе Группы «1+1 медиа».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании комитета.

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Так, речь идет о членах комитета Никите Потураеве («Слуга народа»), Владимире Вятровиче («Европейская солидарность») и Ренате Кузьмине («Оппозиционная платформа - За жизнь»).

Решением предусмотрено, что СБУ должна предоставить им возможность ознакомиться с материалами следствия.

Также комитет принял решение о «недопущении нарушения прав журналистов при исполнении ими своих обязанностей, гарантированных статьей 34 Конституции Украины, статьей 25 закона «Об информации» и статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

Решением комитета также предполагается в законопроекте о медиа предусмотреть «четкие правовые основания и порядок доступа правоохранительных органов к источникам информации или информации, которая позволяет установить источник информации (тайна журналистских источников)».

Кроме того, решением комитета предполагается в рамках законопроекта о медиа «учесть в законодательстве такие полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, которые бы защищали средства массовой информации, а не усиливали карательные инструменты».

Как сообщал УНИАН, 5 февраля руководитель Департамента журналистских расследований группы "1+1 Медиа" Максим Шиленко заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в офисе, где работают журналисты проектов "Деньги" и "Секретные материалы".

Обыски проводились на рабочем месте журналиста Евгения Куксина и в его квартире.

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Также правоохранители провели обыск в квартире журналиста Дениса Данько.

По результатам обысков в офисе следователи СБУ изъяли два системных блока компьютеров.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заверил, что "ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И быть не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела относительно незаконного прослушивания главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц". По словам главы СБУ, соответствующие следственные действия по этому делу проводились в отношении министров, представителей государственной власти и УГО. Отдельные чиновники с согласия прошли проверку на детекторе лжи.

6 февраля группа "1+1 Медиа" призвала президента Владимира Зеленского, председателя ВР Дмитрия Разумкова, председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко, председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова Нестора Шуфрича, первого заместителя председателя Нацсовета по вопросам телерадиовещания Ольгу Герасимьюк, председателя СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Руслана Рябошапку не допустить попыток политического давления и преследования независимых медиа.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обыски в офисе группы "1+1 Медиа", заявил, что ему "очень жаль", что у журналистов прошли обыски, однако он подчеркнул, что не может вмешиваться в проведение следствия.