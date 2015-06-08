Стець: в Украине упорядочат правовые отношения между журналистами и военными

Об этом УНИАН сообщил министр информационной политики Юрий Стець в Житомире в рамках акции «Теплые ладони» в поддержку военных 95-й бригады, которые находятся в зоне АТО.

По его словам, «новый проект Закона об информационной безопасности Украины призван законодательно упорядочить отношения между журналистами и военными в ходе военных конфликтов, как, скажем, сейчас в зоне АТО».

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При этом министр подчеркнул, что это произойдет впервые в украинском законодательстве, поскольку Украина ранее не переживала подобных нынешней антитеррористической операции на востоке Украины.

«У нас никогда не было прописано (в законах - УНИАН) даже предпосылок логики (правовых) отношений между журналистами и военными, поскольку мы никогда не думали, что у нас может быть внутри страны такая ситуация», - сказал Стець.

Читайте такжеВ Житомире в рамках акции "Теплые ладони" дети разрисовали футболки родителям в зону АТОКак сообщал УНИАН, на следующей неделе Министерство информационной политики Украины планирует презентовать в Киеве новую концепцию информационной безопасности Украины.